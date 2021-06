Bitburg Die beiden Autos wurden zerkratzt, Reifen wurden zerstochen.

Zwei in der unteren Thilmanystraße in Bitburg geparkte Autos, ein Audi und ein BMW, sind nach Mitteilung der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag erheblich beschädigt worden. An beiden Fahrzeugen wurden Reifen zerstochen und die Lackierung erheblich mit einem spitzen Gegenstand verkratzt.