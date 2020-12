Polizei sucht Zeugen : Erneut Reifenstecher in Prüm unterwegs

Prüm Erneut haben unbekannte Täter am Montag, 30. November, in Prüm mutwillig einen Autoreifen zerstochen. Der silberne Mazda war in der Zeit zwischen 7.20 Uhr und 12.50 Uhr auf einer Parkfläche im Gerberweg gegenüber dem dortigen Busbahnhof abgestellt.

In dieser Zeit wurde der hintere, rechte Reifen mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Bereits am vorherigen Wochenende kam es zu mehreren mutwilligen Beschädigungen an Reifen von abgestellten Autos auf dem Prümer-Sommer-Platz und am Tiergartenplatz.