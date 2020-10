Zeugen gesucht : Unbekannte zerstechen Reifen an mehreren Autos

Trier Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zum Samstag in der Trierer Innenstadt mehrere Autos beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand hätten sie die Reifen der in der Thebäer- und der nahgelegenen Paulinstraße geparkten Fahrzeuge zerstochen.