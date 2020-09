Polizei : Unbekannte zerstechen Reifen in Saarburg

Saarburg Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in der Trierer Straße in Saarburg ein geparktes Auto beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in Höhe des Anwesens Nummer 9. An dem weißen Citroën Berlingo wurde im Zeitraum zwischen 21.30 und 6.45 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter der vordere rechte Reifen, vermutlich mithilfe eines Messers, platt gestochen.