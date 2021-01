Polizei : Unbekannte zerstören Bierflaschen in Garage bei Deudesfeld und fahren mit E-Scooter weg

Deudesfeld Unbekannte Täter haben laut Polizei bei Deudesfeld einen E-Scooter aus einer Garage entnommen und damit eine „Spritztour“ unternommen.

Dabei haben der oder die Täter laut Polizeimitteilung in der Garage auch einige Bierflaschen und Gläser zerstört. Zu der Tat kam es in der Straße Am Lindenborn zwischen Donnerstag, 31. Dezember, um 17 Uhr und Freitag, 1. Januar, um 9 Uhr. Nach der Sachbeschädigung habe der oder die Täter den E-Scooter auf dem benachbarten Minigolfplatz zurückgelassen. Am Scooter entstand laut Polizei kein Schaden.