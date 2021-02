Blaulicht : Unbekannte zerstören Heckscheibe in Schweich

Unbekannte zerstören Heckscheibe in Schweich

Schweich Ein am Schwimmbad abgestellter Seat Ibiza ist in Schweich beschädigt worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Samstag, 13. Februar, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, wurde ein grauer Seat Ibiza, welcher am Fahrbahnrand der Straße "Zum Schwimmbad" in Schweich (Höhe des Edeka-Marktes) geparkt war, von einem unbekannten Täter beschädigt. Das teilt die Polizei mit.