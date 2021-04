Sachbeschädigung : Unbekannte zerstören Sandsteinfigur in Bischofsdhron

Bischofsdhron Der Polizeiinspektion Morbach wurde am Montag eine Sachbeschädigung an einer Sandsteinfigur auf dem Balduinbrunnen in Bischofsdhron gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter schlugen der Figur die linke Hand ab und verbogen den in der Hand befindlichen Stab. Nach ersten Ermittlungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen unteren vierstelligen Betrag.

Hinweise auf den genauen Tatzeitraum und den/die Täter liegen derzeit nicht vor.