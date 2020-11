Kriminalität : Diebe bauen in Kelberg Airbags aus Fahrzeug aus

Unbekannter macht sich bei Kelberg an einem Mercedes Sprinter zu schaffen

Ein unbekannter Täter hat bei Kelberg, Parkplatz an der B 257, in der Zeit vom Montag, 2. November, 19 Uhr bis Dienstag, 3. November, 10.10 Uhr, an einem dort abgestellten Mercedes Sprinter die Beifahrertürscheibe zerstört. Aus dem Inneren wurden der Fahrer- und Beifahrerairbag ausgebaut und gestohlen, teilt die Polizei am Mittwoch mit.