Feuerwehr : Unbekannte zünden Abfall an, Wehr rückt an

Die Feuerwehr im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein Durch ihren raschen Einsatz hat die Feuerwehr von Gerolstein am Donnerstagnachmittag einen größeren Brand verhindert: Unbekannte hatten den Inhalt eines städtischen Müllbehälters in der Straße Am Graben entleert.

Vermutlich zündeten sie den Unrat an und entfernten sich. Die von Zeugen alarmierte Feuerwehr rückte mit sechs Kräften an und verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf eine nahe gelegene Hecke.