Blaulicht : Unbekannte zündeln in Daun mit Plakaten: Zeugen gesucht

Daun Unbekannte Täter haben am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag „Lotto“-Plakate an einem Kiosk im Bereich des Michel-Reinecke-Platzes in Daun unmittelbar am Zentralen Omnibusbahnhof beschädigt.

Tatwerkzeug war ein Feuerzeug oder sonstiges offenes Feuer, vermutet die Polizei. Ferner wurden Kartoffelchips im Bereich des Kiosks verstreut.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tatverdächtigen werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592/96260 erbeten.

