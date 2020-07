Blaulicht : Unbekannter Autofahrer kollidiert mit SUV in Gerolstein und flieht

Foto: TV/Frank Göbel

Gerolstein Ein schwarzer Audi Q5 wurde zwischen dem 16. Juli, 9 Uhr und dem 23. Juli, 18.30 Uhr, in Gerolstein auf dem Parkplatz Brunnenstraße, in der Nähe des "Kaiserhofs", am vorderen rechten Kotflügel beschädigt.