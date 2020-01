Polizei : Unbekannter beschädigt Auto

Foto: Polizei Bitburg

Bitburg Ein weißer VW Tiguan ist laut Polizei am Donnerstag, 9. Januar, zwischen 14.30 und 15 Uhr auf der Fahrerseite beschädigt worden. Das Fahrzeug stand auf dem unteren Parkdeck eines Kaufhauses in der Kölner Straße in Bitburg.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich beim Geschädigten zu melden, von der Unfallstelle.