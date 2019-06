Bernkastel-Kues : Auto beschädigt und davongefahren

Bernkastel-Kues Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, ein in Bernkastel-Kues abgestelltes Auto beschädigt. Es handelt sich um einen Suzuki Vitara, der auf dem Parkplatz des Hotels Bären stand.

Das Fahrzeug parkte in der unmittelbar an der Ausfahrt des Parkplatzes gelegenen Parkbox mit Front zur Mauer und wurde an der rechten Seite nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbildes könnte der Unfallverursacher ein Auto mit Heckfahrradträgern gefahren haben.

Hinweise an die Polizei in Bernkastel-Kues unter Telefon 06531/95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de