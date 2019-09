Täter flüchtet : Unbekannter beschädigt Auto

Gerolstein (red) Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 3. auf 4. September, zwischen 23 und 11 Uhr die Heckklappe eines auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Sarresdorfer Straße in Gerolstein geparkten Renault Clio beschädigt.

Das teilte die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.