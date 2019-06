Unfallflucht : Unbekannter beschädigt Auto in Irrhausen

Irrhausen Die Polizei Prüm sucht Zeugen, die Angaben zur Beschädigung eines geparkten Autos in Irrhausen machen können.

Ein Unbekannter hat am Freitag, 14. Juni, zwischen 13 und 22.40 Uhr auf dem Dorfplatz in Irrhausen beim Ein- oder Aussteigen ein dort geparktes Auto beschädigt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen dieses Vorgangs werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Telelefon 06551/9420, oder per Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.