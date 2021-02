Blaulicht : Unbekannter beschädigt Auto in Konz

Unbekannter beschädigt Auto in Konz

Nachdem er ein anderes Auto gerammt hat, ist ein Autofahrer in Konz von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitag, 12. Februar, 18 Uhr, und Samstag, 13. Februar, 17.30 Uhr, ist es in Konz, in der Karthäuser Straße, vor dem Anwesen Nr. 90, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Das teilt die Polizei mit.