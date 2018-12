später lesen Fahrerflucht Unbekannter beschädigt Auto in Saarburg stark FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Ein unbekannter Autofahrer hat laut der Polizeiinspektion Saarburg am Freitag im Zeitraum zwischen 7 und 11.30 Uhr ein geparktes Fahrzeug schwer beschädigt. Der Wagen war in Höhe der Graf-Siegfried-Straße 66a in Saarburg abgestellt. red