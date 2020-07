Vierstellige Schadenssumme : Unbekannter beschädigt Auto und begeht Unfallflucht

Konz Ein bisher Unbekannter hat in Konz ein Auto beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In Konz ist am Freitag ein Auto beschädigt worden. Das Auto war am Freitag, 3. Juli, zwischen 6.30 und 16 Uhr in der Konzer, Schillerstraße 39 geparkt. Zu diesem Zeitpunkt soll das Auto nach Angaben der Polizei von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden sein. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.