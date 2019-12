Unfallflucht : Unbekannter beschädigt Auto und fährt weiter

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Montag zwischen 7 und 17.40 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof in Hermeskeil ereignet hat. Dabei wurde ein weißes Auto beschädigt. Der Verursacher entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Wagen des Geschädigten entstand ein Schaden zwischen 2500 und 3000 Euro.