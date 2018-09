später lesen Polizei Unbekannter beschädigt Auto Teilen

Ein dunkler Skoda Oktavia Kombi ist am Donnerstag auf dem Parkplatz vor einer Apotheke in der Brodenheckstraße/Ecke Gartenstraße am hinteren rechten Kotflügel beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges.