Ein bisher unbekannter Autofahrer hat bei Hilscheid eine Holzbank beschädigt. Sie steht an der K 114 an der Einmündung zum Grüngutsammelplatz. Die Polizei vermutet, dass die Bank beim Abbiegen beschädigt wurde.

Der Verursacher ist davongefahren und hat sich bisher nicht um die Schadensregulierung gekümmert. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem vergangenen Donnerstag, 15 Uhr, und Montag, 13 Uhr. Die Polizei Morbach ermittelt jetzt wegen Unfallflucht.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 06533/93740 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de