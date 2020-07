Weinsheim Ein silberner 3er-BMW ist am Donnerstag in einem Weinsheimer Industriegebiet beschädigt worden. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.

Fahrerflucht im Industriegebiet: Am Donnerstag, 2. Juli, in der Zeit von 6 bis 18 Uhr, wurde ein silberner BWM 3er Kombi, welcher in Weinsheim im Industriegebiet abgestellt war, durch ein unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt. Das teilt die Polizei am Samstag mit.