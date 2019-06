Unfallflucht : Unbekannter beschädigt BMW

Foto: dpa/Friso Gentsch

Kyllburg Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag gesehen haben, wie ein silberner BMW in Kyllburg in der Bahnhofstraße beschädigt wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein silberner BMW ist am Dienstag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße im Bereich der Fahrerseite beschädigt worden. Laut Polizei hat sich der Vorfall zwischen 7.30 und 17 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges ereignet.