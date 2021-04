Verkehr : Unfallflucht in Daun: Ford Fiesta beschädigt

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun (red) Zu einem Fall von Unfallflucht ist es am Dienstag, 15.15 Uhr und 18.10 Uhr in der Burgfriedstraße im Bereich eines Möbelhauses gekommen. Ein Fahrzeughalter hatte seinen schwarzen Ford Fiesta im Bereich des Parkplatzes in der Burgfriedstraße abgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an diesem fest. Wie die Polizei mitteilt, wird davon ausgegangen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen den Ford Fiesta stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.