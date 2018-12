später lesen Blaulicht Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Pronsfeld Teilen

Twittern

Teilen



Ein silbernes Auto ist an Weihnachten, 24. Dezember, in der Zeit zwischen 14.20 Uhr und 16 Uhr, in Pronsfeld in der Hauptstraße auf dem Parkplatz unterhalb der Kirche am linken Fahrzeugheck beschädigt worden.