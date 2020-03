Unfallflucht : Unbekannter beschädigt in Auel ein Auto und fährt weiter

Steffeln/Auel Ein Unbekannter hat laut Polizei am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr in der Straße „An der Kirch“ in Auel beim Vorbeifahren ein abgestelltes Auto an der hinteren rechten Fahrzeugseite gestreift und beschädigt.

Der Unfallverursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.