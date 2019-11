Blaulicht : Trier: Unbekannter Autofahrer beschädigt BMW und flüchtet

Trier Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag, 5. November, in der Trierer Saarstraße einen geparkten schwarzen BMW beim Vorbeifahren beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Er fuhr dann weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

Die Tat geschah zwischen 15.40 und 16.15 Uhr in Höhe der Einmündung Gerberstraße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter Telefon 0651/97793200 zu melden.

(red/iro)