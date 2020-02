Blaulicht : Unbekannter beschädigt Hänger

Foto: Fritz-Peter Linden

Deuselbach Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in Deuselbach, Erbeskopfstraße 42, mit einem scharfen Werkzeug die Abdeckplane, die Befestigungsschnur und Verschlussschnallen an einem Anhänger. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum zwischen Montag, 24. Februar, 17 Uhr, und Dienstag, 25. Februar, 10 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen.