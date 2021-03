Die Polizei bittet um Hinweise : Autofahrer verursacht Unfall in Kell und flüchtet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kell am See Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei einen blauen VW T-Rock in Höhe der Trierer Straße 51, Fahrtrichtung Schillingen, in Kell am See stark beschädigt. Der Unfall mit Fahrerflucht habe sich im Zeitraum von Donnerstag, 25. Februar, 6.45 Uhr, bis Freitag, 26. Februar, 16 Uhr, ereignet.

Der blaue T-Rock habe ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Verursacher könnte den VW – so mutmaßt die Polizei – beim Rangieren beschädigt haben. Die hintere Beifahrertür der Fahrerseite sei stark beschädigt worden. Es sei hoher Sachschaden entstanden.