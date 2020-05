Blaulicht : Unbekannter beschädigt in Mehren Auto und begeht Unfallflucht

Mehren Ein Unbekannter hat in Mehren ein Auto beschädigt und ist davongefahren. Ein Autofahrer hatte seinen Wagen vor seinem Haus in der Hauptstraße abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Auto vermutlich beim Rangieren eines anderen Fahrzeugs an der hinteren Stoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne relevante Angaben zu ermöglichen, zu warten oder sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die Unfallflucht muss im Zeitraum zwischen Dienstag, 5. Mai, 17:30 Uhr, und Mittwoch, 6. Mai, 6:25 Uhr, geschehen sein.