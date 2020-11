Polizei : Unbekannter beschädigt in Tawern ein Fahrzeug und flüchtet

Tawern Ein unbekannter Fahrer hat laut Polizei am Donnerstag zwischen 7.45 Uhr und 13.30 Uhr in der Römerstraße in Tawern einen parkenden weißen Ford Transit in Höhe des Kindergartens vermutlich beim Vorbeifahren an der Beifahrerseite beschädigt.

Der Verursacher habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.