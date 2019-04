später lesen Blaulicht Auto beschädigt und davongefahren FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Bereits am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen 16.45 und 17.10 Uhr einen blauen BMW links hinten beschädigt. Das Fahrzeug stand zu der Zeit auf dem Parkplatz der Firma Expert, Römerstraße, in Wittlich.