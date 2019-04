Ein Unbekannter hat am Mittwochmittag ein Auto, das auf dem Parkplatz des Centershops abgestellt war, beschädigt. Das Auto wies einen langen Kratzer auf der Beifahrerseite auf.

Das teilte die Polizei mit. Die Besitzerin hatte es gegen 11.20 Uhr dort abgestellt. Als sie gegen 12 Uhr zurückkam, fand sie ihr Auto beschädigt vor. Der unbekannte Täter benutzte vermutlich einen spitzen Gegenstand. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise an die Polizei Wittlich unter Telefon 06571/926-0, oder per E-Mail an piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

(red/iro)