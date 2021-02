Blaulicht : Unbekannter beschädigt Auto und fährt weg

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Ein Unbekannter hat in der Kordelstraße am Sonntag 7. Februar, oder am Montag, 8. Februar, einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, hat er ein parkendes Auto an der hinteren Stoßstange beschädigt.