(red) Ein Leichtkraftrad, das auf dem Parkplatz an der Total Tankstelle, Gottlieb-Daimler-Straße, in Wittlich abgestellt war, ist am Mittwoch zwischen 7.15 und 17 Uhr beschädigt worden. Laut Polizei hat der unbekannte Täter hat das Zweirad wahrscheinlich umgestoßen, so dass es auf die rechte Seite fiel.