Unfallflucht : Unfallflucht am Kasselburger Weg

Gerolstein (red) Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Dienstag, zwischen 8 und 20 Uhr, in Gerolstein ereignet. Ein Autofahrer hatte seinen VW Golf 4 am Morgen im Kasselburger Weg auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt.

Als der Mann am Abend zum Wagen zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Dort konnte grüner Lack festgestellt werden. Der Verursacher beging Unfallflucht. Hinweise unter Telefon 06591/95260.

(red)