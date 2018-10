später lesen Polizei Unbekannter beschädigt Porsche Teilen

Twittern

Teilen



In der Bollendorfer Straße in Echternacher­brück ist am Freitag zwischen 18.30 Uhr und 20.49 Uhr ein Porsche durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Auto der Marke Skoda auf den Porsche aufgefahren und anschließend geflüchtet.