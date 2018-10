später lesen Arzfeld/Prüm Unbekannter beschädigt Reifen Teilen

(red) Ein Unbekannter hat einen Reifen eines silberfarbenen Renault Clio in der Nacht von Donnerstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, und Freitag, 19. Oktober, 8 Uhr, in der Siedlungsstraße in Arzfeld beschädigt.