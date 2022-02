Unfall : Unbekannter fährt gegen Notarztfahrzeug der Berufsfeuerwehr Trier und flüchtet

Foto: Stadt Trier/Berufsfeuerwehr Trier

Trier Die Polizei sucht Zeugen nach einer besonders dreisten Fahrerflucht in Trier-Süd. Dabei wurde ein Notarztfahrzeug der Feuerwehr gerammt.

Laut der Stadtverwaltung Trier kam es am Mittwoch um 9.30 Uhr zu einem Unfall mit dem Notarztfahrzeug der Berufsfeuerwehr Trier. Der Notarzt war demnach gegen 9.30 Uhr in der Löwenbrückener Straße in Trier-Süd im Einsatz. Während die Besatzung bei einem Patienten in der Wohnung gewesen sei, habe ein unbekannter Autofahrer das Auto bei einem Unfall beschädigt, schreibt die Stadtverwaltung auf Twitter. Bilder des Fahrzeugs zeigen, dass dieses eine große Beule am Kofferraum, direkt neben dem rechten Rücklicht, hat. „Der Verursacher beging Fahrerflucht“, erklärt die Stadt weiter.

Auf Anfrage erläutert Pressesprecher Ernst Mettlach: „Es ist so genanntes Notarzteinsatzfahrzeug oder NEF.“ Der Wagen gehöre zum Rettungsdienst der Feuerwehr und ist – wie der Notarzt – am Brüderkrankenhaus stationiert. „Aufgabe des NEF ist es, den Notarzt im medizinischen Notfall schnellstmöglich zum Einsatzort zu bringen“, sagt Mettlach. Es handelt sich um einen Mercedes Vito, der laut Mettlach im Oktober 2021 in Dienst gestellt wurde.