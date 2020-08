Polizei : Unbekannter beschädigt Sprinter in Flußbach

Foto: TV/Klaus Kimmling

Flußbach Die Windschutzscheibe eines Kleintransporters, der in der Hauptstraße in Flußbach (VG Traben-Trarbach) abgestellt war, wurde laut Polizei erheblich beschädigt. Der 31-jährige Fahrer habe sein Firmenfahrzeug, einen DB Sprinter, am Samstag, 20 Uhr dort abgestellt und bis Sonntag, 14 Uhr, stehen lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In dieser Zeit kam es zur Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt laut Polizei 1000 Euro.

Die Polizei Wittlich bittet um Hinweise, Telefon 06571/926-0.

(red)