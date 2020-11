Unfallflucht : Unbekannter beschädigt Telefonleitung

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Lissendorf Ein unbekannter Fahrer hat am Montag in der Gemeinde Lissendorf in der Straße „Im Dümpelbach“ in Höhe zur Einmündung zum Holunderweg das Kabel einer Telefonleitung beschädigt. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken