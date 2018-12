Die Polizei geht davon aus, dass der Mann mit Sportwagen das Hotel ausgekundschaftet hat.

Die Polizeidirektion Wittlich sucht einen 40 bis 45 Jahre alten Mann. Dieser soll am Samstag, 29. Dezember, gegen 17 Uhr ein Hotel in Mülheim an der Mosel betreten haben. Bei dem 1,75 Meter großen Mann mit mittellangen schwarzen Haaren, Schnurrbart, „Ziegenbärtchen“ und auffallend dunkler Brille soll es sich allerdings nicht um einen Hotelgast gehandelt haben. Er wird nach Angaben der Polizei vielmehr verdächtigt, dort kriminell tätig geworden zu sein. Die Polizei schildert sein Treiben im Hotel wie folgt: Er betrat zunächst den Wellnessbereich des Hotels, suchte den Umkleidebereich auf und nahm aus einem dort von einem Gast abgelegten Bademantel die in der Tasche befindliche Zimmercodekarte heraus. Diese legte er auf sein Handy. Der Gast bemerkte diesen Umstand und sprach die Person darauf an, woraufhin diese sich in englischer Sprache entschuldigte und dann fluchtartig Richtung Personalausgang lief. Anschließend fuhr diese Person in einem grauen Sportwagen mit auffälligem Heckspoiler und gelb-schwarzem Nummernschild davon. Der Mann sei nach Angaben der Polizei von einem „südländischen Typ“, habe eine auffällige dunkle Brille getragen und sei mit langem schwarzen Mantel, Halstuch, schwarzer Stoffhose und blauem Hemd bekleidet gewesen. Er soll von Angestellten des Hotels zuvor auch in anderen Bereichen des Hotels gesehen worden sein. Dem sei aber aufgrund der normalen Bekleidung und des an sich unauffälligen Verhaltens zunächst keine weitere Bedeutung zugemessen worden, erklärt die Polizei. In einem kurzen Gespräch mit einem Hotelangestellten habe der in Rede stehende Mann Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen. Wie die Polizei erklärt, besteht der Verdacht, dass die Person das Hotel ausgekundschaftet hat und ein Auslesen der Zimmercodekarte durchgeführt hat. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Telefon 06531/95270, bittet um sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt.