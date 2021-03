Kriminalität : Einbruch in Hinzerather Sportlerheim

Foto: dpa/Silas Stein

Morbach In Sportlerheim des Sportvereins Hinzertah wurde eingebrochen. Das meldet die Polizei. Als Tatzeitraum gibt sie Freitag, 26. März, 13 Uhr, bis Dienstag, 30. März, 20.50 Uhr, an. Ein bislang unbekannter Täter habe eine Fensterscheibe des Gebäudes am Sportplatz eingeschlagen und sei so in die Innenräume gelangt.

Dort machte er sich offenbar an einer Geldkassette zu schaffen, die jedoch kein Bargeld enthielt. Ohne weiteres Diebesgut habe der Täter der Haus anschließend wieder verlassen.Objekt.