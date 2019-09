Diebstahl : Unbekannter stiehlt Motorrad in Trier

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier-Nord Schreck in der Morgenstunde: Ein Motorradfahrer sucht seine Honda, die er am Abend zuvor an der Kreuzung Petrusstraße/Maximinstraße abgestellt hat. Nur das Kennzeichen hat der Dieb da gelassen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Kreuzung Petrus-/Maximinstraße ein Motorrad der Marke CBF 600 F Honda Hornet gestohlen. Der Besitzer hatte die Maschine laut Polizei gegen 21.30 Uhr am Dienstag dort abgestellt, am Mittwochmorgen war es nicht mehr da.

Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, sich unter Telefon 0651/9779-2290 zu melden.

(vk)