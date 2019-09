Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter dreht Schraube in Reifen

Rittersdorf Gefährliche Sachbeschädigung an Toyota

Ein Unbekannter hat eine Schraube soweit in den Reifen eines Autos hineingedreht, dass die Luft daraus entwichen ist. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, geschah die Sachbeschädigung in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem grauen Toyota RAV 4 in der Bitburger Straße in Rittersdorf. Die Schraube wurde in den vorderen rechten Reifen eingedreht.