Erregung öffentlichen Ärgernisses : Unbekannter entblößt sich vor Frauen in Konz

Ein Mann hat am Donnerstag gegen 21.10 Uhr am Bahn-Haltepunkt Konz Kreuz vor zwei Frauen Geschlechtsteil entblößt. Die Bundespolizei Trier sucht Zeugen.

Am Bahnsteig fragte ein bisher unbekannter Mann zwei 47- und 55-jährige Frauen nach der Abfahrt eines Zuges Richtung Trier. Dabei fasste er sich in seine Hose und berührte sich an seinem erigierten Geschlechtsteil. Daraufhin wandten sich die Frauen ab und stiegen getrennt in die Regionalbahn 5135 Richtung Trier. Auch der Tatverdächtige nutzte die Regionalbahn, stieg jedoch am Hauptbahnhof aus und verschwand in unbekannte Richtung. Der Vorfall könnte von weiteren Bahnreisenden wahrgenommen worden sein.