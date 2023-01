Polizei : Müllsäcke im Wald abgeladen

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Birgel (mh) Ein Unbekannter hat vermutlich zwischen Mittwoch und Donnerstag mehrere blaue Säcke mit Hausmüll sowie ausgediente Elektrogeräte im Wald bei Birgel entsorgt. Die Polizei in Prüm appelliert in diesem Zusammenhang an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, den Hausmüll auf ordnungsgemäße Art und Weise zu entsorgen.

Hinweise zum Verursacher werden unter der Telefonnummer 06551/9420 erbeten.

Meld Polizei Baustelle Daun

Am 06.01.2023 zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr betraten bisher unbekannte Täter ein sich im Umbau befindliches Anwesen im Bereich der Weidenstraße in Daun.

Die Täter drangen durch eine nicht verschlossene Türe in das Anwesen ein, bauten aufgestellte Baustützen teilweise ab und entwendeten einige dort gelagerte Baumaterialien.