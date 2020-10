Polizei : Unbekannter entwendet Radkappen von Mini

So in etwa sehen die entwendeten Radkappen aus. Foto: TV/Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Ein Unbekanter hat zwischen Freitag, 7.45 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, von einem Mini in Bernkastel-Kues die vier Radkappen entwendet. Der Wagen war in dieser Zeit auf vier verschiedenen Parkplätzen abgestellt: in der Cusanusstraße 14, in der Tiefgarage Forumsplatz, am Rewe in der Adolf-Kolping-Straße 1 und am Rebschulweg 1a. Der Schaden beläuft sich auf rund 140 Euro.