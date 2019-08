Polizei : Auto beschädigt und geflüchtet

Gerolstein Ein auf dem Parkplatz Alter Marktplatz in Gerolstein abgestellter Mazda wurde am Mittwoch zwischen 7.40 und 14.15 Uhr durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Fremdschaden zu kümmern.