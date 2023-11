Nicht auf der Straße geblieben Erst gegen Mauer, dann abgehauen

Ein unbekannter Autofahrer ist am vergangenen Freitag gegen 12.45 Uhr mit seinem Wagen im Ortsteil Brück von der Hauptstraße abgekommen und in Höhe der Hausnummer 10 gegen eine Mauer gefahren, die dadurch beschädigt wurde. Anschließend macht er sich mit seinem Wagen aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nähere Informationen zum Unfallfahrzeug oder dem Unfallverursacher und ob eventuell Alkohol im Spiel war, liegen aktuell nicht vor. Die Polizei in Daun (Telefon 06592/96260) erbitte daher Zeugenhinweise.